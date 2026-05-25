Deforme Olan Yol Baştan Sona Yenilendi

Şehir merkezinin en yoğun kullanılan ulaşım güzergâhları arasında yer alan Ahır Dağı Caddesi’nde gerçekleştirilen çalışmalarla, altyapı imalatları nedeniyle zarar gören yol yüzeyi tamamen yenilendi. Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından mevcut asfalt tabakası kazınarak kaldırılırken, arter baştan sona sıcak asfaltla kaplandı.

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Turgut Özal Meydanı’ndan başlayarak Kuzey Çevre Yolu’na kadar uzanan güzergâhın yaklaşık 1 kilometrelik bölümü çift yönlü olarak yenilendi. Modern asfalt kaplamayla birlikte sürüş güvenliği ve ulaşım konforu önemli ölçüde artırıldı.

12 Milyon TL’lik Yatırım

Toplam 12 Milyon TL’lik yatırımla hayata geçirilen çalışmaların kısa sürede tamamlanarak trafiğe açılması, bölge esnafı ve sürücüler tarafından memnuniyetle karşılandı. Özellikle şehir içi trafik akışında kritik öneme sahip olan arterin yenilenmesiyle birlikte araç geçişlerinin daha güvenli ve akıcı hale geldiği ifade edildi.