6 Şubat depremlerinin ardından büyük yıkım yaşayan Kahramanmaraş’ta toparlanma süreci hız kazanırken, kentte tersine göç hareketliliği dikkat çekmeye başladı.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2026 yılı nüfus ve göç verilerine göre Kahramanmaraş, deprem sonrası yaşadığı nüfus kaybını büyük ölçüde telafi ederek yeniden 1 milyon 146 bin nüfus seviyesine ulaştı.

Depremin ardından yaklaşık 82 bin kişinin kentten ayrıldığı Kahramanmaraş’ta, özellikle son bir yılda memleketine geri dönen vatandaşların sayısında artış yaşandı.

Tersine göçün en önemli nedenleri arasında etap etap teslim edilmeye başlanan TOKİ konutları, altyapı yatırımları ve sosyal hayatın yeniden canlanması gösteriliyor.

Verilere göre kentin net göç hızı yeniden pozitif seviyeye yükselirken, yaklaşık 12 bin 838 kişinin ailelerinin yanına ve memleketlerine geri dönüş yaptığı belirtildi.

Eğitim faaliyetlerinin yeniden hareketlenmesiyle birlikte 7 bin 250 öğrencinin de kentteki üniversite ve eğitim kurumlarına kayıt yaptırdığı ifade edildi.

Uzmanlar, Kahramanmaraş’ta başlayan tersine göç sürecinin, kentin sosyal ve ekonomik olarak yeniden ayağa kalktığının önemli göstergelerinden biri olduğunu ifade ediyor.