Kahramanmaraş’ta havaların ısınmasıyla birlikte düğün sezonu da yavaş yavaş açılmaya başladı. Düğün hazırlığı yapan çiftlerin en önemli tercihleri arasında yer alan gelinlikler, yeni sezon modelleriyle vitrinlerdeki yerini aldı.

Kentte faaliyet gösteren gelinlik mağazalarında hareketlilik artarken, evlilik hazırlığı yapan genç çiftler yeni sezon ürünlerini yakından incelemeye başladı.

Bu yıl özellikle modern tasarımların ön plana çıktığını belirten işletmeciler, yaz aylarının yaklaşmasıyla yoğunluğun her geçen gün artacağını ifade etti.

Düğün sezonunun başlamasıyla birlikte gelinlik sektöründe hem satış hem de kiralama taleplerinin yükseldiği gözlemlendi.