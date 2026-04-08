Anadolu’nun kadim şehirlerinden Kahramanmaraş, sahip olduğu kültürel birikim, eşsiz mutfağı ve köklü gelenekleriyle İstanbul’da kendini tanıtmaya hazırlanıyor. Şehrin tüm değerlerini bir araya getiren “Kahramanmaraş Tanıtım Günleri”, 9 Nisan Perşembe günü ziyaretçilerini ağırlamaya başlayacak.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin öncülüğünde; Kahramanmaraş Dernekler Federasyonu, Kahramanmaraş Valiliği ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün katkılarıyla organize edilen etkinlik, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde kapılarını açacak. 9-12 Nisan tarihleri arasında sürecek organizasyon, hem İstanbullulara hem de şehri ziyaret eden yerli ve yabancı misafirlere Kahramanmaraş’ı yakından tanıma fırsatı sunacak.

İlk Gün Birbirinden Renkli Etkinlikler

Kahramanmaraş Tanıtım Günleri’nin ilk etkinliği Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye standı önünde Halk Oyunları gösterisi ile başlayacak. Saat 12.30’da Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi standı önünde düzenlenecek halk oyunları gösterisi, ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşatacak.

Geleneksel kıyafetleriyle sahne alacak ekipler, Kahramanmaraş’ın kültürel zenginliğini ve coşkusunu yansıtarak etkinlik alanındaki atmosferi daha da renklendirecek. Daha sonra saat 13.00’da Elbistan Belediyesi standında yörenin geleneksel lezzetlerinden biri olan cevizli şekerin geçmişten günümüze uzanan hikâyesi ziyaretçilerle paylaşılacak. Saat 14.00’da Büyükşehir Belediye standı önünde Yedi Uyurlar Ashab-ı Kehf Kıssası vatandaşlarla buluşacak.

Edebiyatın İzinde Bir Kültür Yolculuğu

Saat 15.00’da Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi standı önünde, şehrin UNESCO tarafından “Edebiyat Şehri” unvanına layık görülmesi kapsamında özel bir program gerçekleştirilecek. Etkinlikte, Kahramanmaraş’ın edebiyat dünyasına kazandırdığı önemli isimler, şiir ve edebiyat geleneği ile kültürel birikimi katılımcılara aktarılacak. Ziyaretçiler, şehrin edebiyatla yoğrulmuş kimliğini daha yakından tanıma ve bu alandaki zengin mirasını keşfetme fırsatı bulacak.

Her Saat Farklı Bir Deneyim

Etkinlik programı gün boyunca renkli içeriklerle devam edecek. Saat 16.00’da davul şov, ziyaretçilere coşku dolu anlar yaşatacak. Saat 17.00’da ise yöresel lezzetlerden Maraş Tarhanası’nın hikâyesi ve tadımıyla katılımcılar, Anadolu mutfağının köklü tatlarından birini yakından tanıma fırsatı bulacak.

Saat 18.00’da düzenlenecek halay gösterisi, etkinlik alanında birlik ve beraberlik ruhunu pekiştirirken, ziyaretçilere eğlenceli dakikalar yaşatacak. Günün finalinde ise saat 19.00’da Andırın Belediyesi standında, bölgeye özgü lezzetlerden biri olan ‘Tirşik’ tanıtılacak. Katılımcılar, hem bu farklı yemeğin hikâyesini dinleyecek hem de yöresel mutfağın özgün tatlarını deneyimleme imkânı bulacak.