Kalkınmanın merkezden değil, yerelden başladığına vurgu yapan Bakan Yumaklı, üreticinin ve orman köylüsünün her zaman destekleneceğini belirtti.

Son 23 yıllık süreçte kırsal kalkınma odaklı 101 bin farklı projeye toplamda 237 milyar TL tutarında destek sağlandığını ifade eden Yumaklı, bu yatırımların kırsaldaki yaşam standartlarını doğrudan yükselttiğini kaydetti.

Yatırımların sadece maddi destekle sınırlı kalmadığını, aynı zamanda dev bir istihdam alanı sağladığını dile getiren Bakan Yumaklı, projeler sayesinde 300 bin vatandaşın yeni iş kapısına kavuştuğunu duyurdu.

