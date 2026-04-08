Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, artış riski taşıyan hastalığa karşı erken önlem almak amacıyla köy köy gezerek hem hayvanları aşılıyor hem de üreticilere birebir uyarılarda bulunuyor.

Yetkililer, şap hastalığının yüksek bulaşıcılık özelliği nedeniyle hızlı ve koordineli hareket edilmesinin büyük önem taşıdığını vurguladı. Çalışmalar kapsamında büyükbaş ve küçükbaş hayvanların tamamına ulaşılması hedeflenirken, üreticilere hastalığın yayılma yolları ve korunma yöntemleri detaylı şekilde anlatılıyor.

Özellikle kontrolsüz hayvan hareketlerinin ciddi risk oluşturduğuna dikkat çeken yetkililer, hayvan sevklerinin mutlaka kayıt altına alınması gerektiğini belirtti.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticilere şu önemli uyarılarda bulundu:

Hayvanların aşı takvimi düzenli olarak takip edilmeli,

Hastalık belirtisi görüldüğünde vakit kaybetmeden veteriner hekime başvurulmalı,

Ahır ve barınak hijyenine azami dikkat gösterilmeli,

Hayvan giriş ve çıkışları kontrol altında tutulmalı.

Yetkililer, alınacak tedbirlerle hastalığın yayılmasının önüne geçilebileceğini belirterek, üreticilerin sürece duyarlı yaklaşmasının hayati önem taşıdığını ifade etti.