Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, saatlerinde Onikişubat ilçesine bağlı Döngele Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, T. A. idaresindeki 44 LF 395 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü T. A. ile araçta yolcu olarak bulunan D. A., O. E. A. ve H. A. yaralandı.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı, ancak basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek şekilde yaralandıkları öğrenildi.

Kazayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.