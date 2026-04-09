Soğuk Hava Tüm Yurda Yayılıyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Türkiye, yeniden soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına giriyor.
Sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normallerinin altına düşmesi beklenirken, bu durumun yeni haftanın başına kadar devam edeceği bildirildi.
42 İl İçin Sarı Kodlu Uyarı
Meteoroloji, 42 il için sarı kodlu uyarı yayımladı.
Yetkililer:
- Ani sıcaklık düşüşü
- Kuvvetli yağış
- Rüzgar ve yer yer kar
gibi risklere karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.
Ege ve Akdeniz’de Sağanak Alarmı
Ege ve Akdeniz bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.
Yağışların zaman zaman kuvvetini artırabileceği belirtilirken, ani su baskınlarına karşı uyarılar yapıldı.
Doğu’da Kar Geri Geliyor
Doğu Anadolu’da ise kış yeniden yüzünü gösteriyor.
Özellikle:
- Erzurum
- Ardahan
- Bingöl
- Kars
çevrelerinde kar yağışı bekleniyor.
Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda ise:
- Hakkari
- Şırnak
- Bitlis
- Muş
- Van
- Elazığ
çevrelerinde kuvvetli yağış ve yüksek kesimlerde yoğun kar görülebilecek.
İç Anadolu’da Don Tehlikesi
İç Anadolu ve Ege’nin bazı kesimlerinde gece sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesi bekleniyor.
Bu durum özellikle tarım faaliyetleri açısından zirai don riski oluşturuyor.
Yağışlar Yeni Haftaya Kadar Sürecek
Meteoroloji’ye göre yağışlı sistem hafta sonu boyunca etkisini sürdürecek ve yeni haftanın başına kadar devam edecek.
Vatandaşlara Uyarı
Uzmanlar:
- Trafikte dikkatli olunması
- Ani hava değişimlerine karşı tedbir alınması
- Meteorolojik uyarıların takip edilmesi
gerektiğini vurguluyor.