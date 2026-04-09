Soğuk Hava Tüm Yurda Yayılıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Türkiye, yeniden soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına giriyor.

Sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normallerinin altına düşmesi beklenirken, bu durumun yeni haftanın başına kadar devam edeceği bildirildi.

42 İl İçin Sarı Kodlu Uyarı

Meteoroloji, 42 il için sarı kodlu uyarı yayımladı.

Yetkililer:

Ani sıcaklık düşüşü

Kuvvetli yağış

Rüzgar ve yer yer kar

gibi risklere karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

Ege ve Akdeniz’de Sağanak Alarmı

Ege ve Akdeniz bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.

Yağışların zaman zaman kuvvetini artırabileceği belirtilirken, ani su baskınlarına karşı uyarılar yapıldı.

Doğu’da Kar Geri Geliyor

Doğu Anadolu’da ise kış yeniden yüzünü gösteriyor.

Özellikle:

Erzurum

Ardahan

Bingöl

Kars

çevrelerinde kar yağışı bekleniyor.

Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda ise:

Hakkari

Şırnak

Bitlis

Muş

Van

Elazığ

çevrelerinde kuvvetli yağış ve yüksek kesimlerde yoğun kar görülebilecek.

İç Anadolu’da Don Tehlikesi

İç Anadolu ve Ege’nin bazı kesimlerinde gece sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesi bekleniyor.

Bu durum özellikle tarım faaliyetleri açısından zirai don riski oluşturuyor.

Yağışlar Yeni Haftaya Kadar Sürecek

Meteoroloji’ye göre yağışlı sistem hafta sonu boyunca etkisini sürdürecek ve yeni haftanın başına kadar devam edecek.

Vatandaşlara Uyarı

Uzmanlar:

Trafikte dikkatli olunması

Ani hava değişimlerine karşı tedbir alınması

Meteorolojik uyarıların takip edilmesi

gerektiğini vurguluyor.