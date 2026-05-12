Emeklilere Bayram Öncesi Ödeme Takvimi Netleşti

Kurban Bayramı öncesinde milyonlarca emeklinin beklediği maaş ve ikramiye ödemelerine ilişkin açıklama geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerin aylıkları ile bayram ikramiyelerinin erken tarihte hesaplara aktarılacağını açıkladı.

Buna göre, emekli maaşları ve Kurban Bayramı ikramiyeleri 17 Mayıs ile 22 Mayıs tarihleri arasında hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacak.

Emeklilere 4 Bin TL Bayram İkramiyesi

2026 yılı için emekli bayram ikramiyesi 4 bin TL olarak uygulanıyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki milyonlarca emeklinin yanı sıra dul ve yetim aylığı alan hak sahipleri de hisse oranlarına göre ikramiyeden yararlanacak.

Bayram Öncesi Rahat Nefes

Kurban Bayramı’nın 27 Mayıs’ta başlayacak olması nedeniyle ödemelerin erkene çekilmesi, emeklilerin bayram hazırlıkları açısından önemli bir rahatlama sağlayacak.

Bakan Işıkhan’ın açıklamasıyla birlikte, emeklilerin hem maaş hem de ikramiye ödemelerini bayram öncesinde alacağı kesinleşmiş oldu.