Hayati risk taşıyan tabloyla hastaneye getirilen Doğanay, burada gerçekleştirilen başarılı müdahaleler sayesinde yeniden sağlığına kavuştu.

Kentin önemli sağlık merkezlerinden biri olan HG Hospital’da detaylı şekilde değerlendirilen hastanın; tansiyon ve şeker hastalığı geçmişinin yanı sıra daha önce geçirdiği operasyonlar da titizlikle göz önünde bulunduruldu, Yapılan kapsamlı tetkiklerin ardından hastaya yönelik özel bir tedavi süreci planlandı.

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Cevdet Yavuz tarafından gerçekleştirilen iki ayrı operasyon, başarılı bir şekilde tamamlandı.

Riskli geçen sürecin ardından sağlık durumunda büyük iyileşme kaydedilen Meksen Doğanay, yeniden günlük yaşamına dönebilmenin mutluluğunu yaşadı.

Süreçle ilgili açıklamalarda bulunan Opr. Dr. Yavuz, hastanın hastaneye geldiğinde ciddi bir sağlık tablosuyla karşı karşıya olduğunu belirterek, uygulanan operasyonlar ve tedavi süreci sayesinde olumlu sonuç alındığını ifade etti.

Hastanın kısa sürede toparlanarak günlük rutinlerine yeniden kavuşmasının kendileri için de büyük mutluluk olduğunu söyledi.

Zorlu tedavi sürecini geride bırakan Meksen Doğanay ve eşi ise HG Hospital’da gördükleri ilgiden ve sağlık hizmetinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Hastaneye umutlarını kaybetmiş şekilde geldiklerini ifade eden aile, “Komada geldiğimiz hastaneden yürüyerek çıkmanın sevincini yaşıyoruz” sözleriyle yaşadıkları mutluluğu anlattı.

Başarılı operasyon ve hasta odaklı yaklaşımıyla dikkat çeken HG Hospital, bir kez daha umutların tükendiği noktada sağlık alanındaki güçlü kadrosu ve modern imkanlarıyla vatandaşların yanında olmayı sürdürdü.