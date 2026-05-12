Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında vatandaşları doğayla iç içe özel bir etkinlikte buluşturmaya hazırlanıyor. Gençlerin ve ailelerin sosyal yaşamına katkı sunmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, “Gençlik ve Aile” temalı doğa buluşması programıyla her yaştan vatandaşa keyif dolu bir gün yaşatacak.

Büyükşehir Belediyesi, Valilik, Dulkadiroğlu Belediyesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilecek etkinlik, 17 Mayıs Pazar günü Dulkadiroğlu’nda bulunan Karagöl’de düzenlenecek. Doğanın eşsiz atmosferinde gerçekleştirilecek program, saat 14.00 ile 18.00 arasında katılımcıları ağırlayacak.

Doğayla İç İçe Renkli Etkinlikler

“Gençlik ve Aile” temasıyla gerçekleştirilecek organizasyonda, çocuklardan gençlere, ailelerden doğaseverlere kadar her kesime hitap eden birbirinden renkli etkinlikler yer alacak. Program kapsamında çocuk oyun alanları, sportif aktiviteler, doğa gezileri ve doğa yürüyüşleri katılımcılarla buluşacak. Özellikle ailelerin birlikte kaliteli zaman geçirmesine imkân sağlayacak etkinlikte, vatandaşların hem eğlenmesi hem de doğayla buluşarak sosyal bir gün geçirmesi hedefleniyor. Şehrin doğal güzelliklerinden Karagöl’de düzenlenecek organizasyonun, katılımcılara unutulmaz anılar biriktirme fırsatı sunması bekleniyor.

Her Yaştan Vatandaşa Açık

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, etkinliğin herhangi bir yaş sınırlaması olmaksızın tüm vatandaşlara açık olduğu belirtildi. Açıklamada, 19 Mayıs ruhunu hep birlikte yaşamak ve ailece keyifli bir gün geçirmek isteyen vatandaşlar, 17 Mayıs Pazar günü Karagöl’de gerçekleştirilecek doğa buluşmasına davet edildi.