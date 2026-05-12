Kahramanmaraş’ta Türkiye Offroad Şampiyonası sırasında sergilediği davranışla takdir toplayan Yusuf Köylü, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer tarafından makamında kabul edildi.

Kapıçam Tabiat Parkı’nda düzenlenen Türkiye Offroad Şampiyonası sırasında rüzgârın etkisiyle yere düşen Türk bayrağını fark eden Yusuf Köylü’nün, bayrağı yerden kaldırarak gösterdiği hassasiyet kamuoyunda büyük takdir toplamıştı. Görüntüler, Aksu TV’nin sosyal medya hesaplarında paylaşılmasının ardından geniş yankı uyandırdı.

Yaşanan olayın ardından Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Yusuf Köylü ve ailesini makamında ağırladı. Vali Ünlüer, Yusuf’un sergilediği davranışın milli bilinç, vatan sevgisi ve bayrağa saygının en güzel örneklerinden biri olduğunu ifade ederek teşekkür etti.

Valilik makamındaki kabulde Yusuf Köylü’nün gösterdiği duyarlılığın gelecek nesiller adına umut verici olduğunu belirten Ünlüer, aileye de çocuklarını bu bilinçle yetiştirdikleri için teşekkürlerini iletti.

Yusuf Köylü’nün sergilediği davranış, Kahramanmaraş’ta vatandaşlardan da büyük takdir görmeye devam ediyor.