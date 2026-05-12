Türkiye’nin farklı kurumlarında önemli görevler üstlenen Kahramanmaraşlı isimlerin bir araya geldiği gecede, memleket sevgisi ve ortak hedefler ön plana çıktı. Lansman toplantısının ardından katılımcılar Aksu TV’ye özel değerlendirmelerde bulundu.

Programın kendileri için büyük anlam taşıdığını ifade eden davetliler, Ankara’da böylesine geniş kapsamlı bir Kahramanmaraş buluşmasının gerçekleşmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Katılımcılar, KABİYAD’ın yalnızca bir dernek olmadığını, aynı zamanda Kahramanmaraşlıların ortak akıl ve ortak hedef etrafında buluştuğu önemli bir platform olduğunu söyledi.

Özellikle genç kuşakların birbirleriyle daha güçlü iletişim kurabilmesi, şehir adına ortak projelerin üretilebilmesi ve Kahramanmaraş’ın her alanda daha güçlü temsil edilmesi açısından bu tür oluşumların büyük önem taşıdığı ifade edildi.

Aksu TV mikrofonlarına konuşan davetliler, programın samimi atmosferine dikkat çekerek, yıllardır farklı alanlarda görev yapan Kahramanmaraşlıların aynı ortamda buluşmasının büyük bir motivasyon oluşturduğunu belirtti.

Katılımcılar ayrıca, KABİYAD’ın ilerleyen süreçte eğitimden ekonomiye, sosyal projelerden kültürel çalışmalara kadar birçok alanda önemli katkılar sunacağına inandıklarını söyledi.

Başkentte adeta Kahramanmaraş rüzgârının estiği gece, birlik fotoğrafları ve yapılan özel açıklamalarla hafızalarda yer ederken, KABİYAD’ın şehir adına güçlü bir vizyon hareketi olarak yoluna devam edeceği mesajı verildi.