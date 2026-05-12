Kahramanmara Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı tarafından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde (KSÜ) farkındalık semineri düzenlendi. KSÜ Fen Fakültesi Mehmet Akif Ersoy Amfisi’nde gerçekleştirilen programda üniversite öğrencileri çevre sorunları, geri dönüşüm uygulamaları, sıfır atık sistemi ve iklim değişikliği konularında bilgilendirildi. Seminere Fen Fakültesi öğrencileri yoğun ilgi gösterirken, çevre konusunda yapılan sunumlar ve paylaşılan veriler katılımcılar tarafından dikkatle takip edildi.

Çevre Sorunları ve İklim Değişikliği Ele Alındı

Seminerde Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığında görev yapan Çevre Yüksek Mühendisi Erdem Akgül tarafından kapsamlı bir sunum gerçekleştirildi. Programda özellikle küresel iklim değişikliğinin etkileri, çevre kirliliğinin neden olduğu sorunlar, doğal kaynakların bilinçsiz tüketimi ve atık yönetiminin önemi üzerinde duruldu. Öğrencilere sıfır atık uygulamalarının günlük yaşamda nasıl uygulanabileceğine ilişkin bilgiler de aktarılırken; geri dönüşümün çevreye, ekonomiye ve doğal kaynakların korunmasına sağladığı katkılar örneklerle anlatıldı. Ayrıca bireysel farkındalığın artırılmasının çevresel sürdürülebilirlik açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı.

“Gençlerimizi Bilgilendirmeyi Hedefliyoruz”

Programda konuşan Çevre Yüksek Mühendisi Erdem Akgül, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin çevreci yatırımlar ve farkındalık faaliyetlerine aralıksız devam ettiğini belirtti. Akgül açıklamasında, “Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi olarak çevreci yaklaşımımızı sürdürüyor, sıfır atık projesini ilimiz genelinde daha da yaygınlaştırmak için faaliyetlerimize devam ediyoruz. Bugün de Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen Fakültesi’nde öğrencilerimizle bir araya gelerek çevre sağlığı, geri dönüşüm ve sıfır atık konularında bir seminer gerçekleştirdik. Çevreye daha duyarlı bir gelecek için özellikle gençlerimizi bilgilendirmeyi hedefliyoruz. Bu doğrultuda eğitim faaliyetlerimiz devam ediyor” ifadelerini kullandı.