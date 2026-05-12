Kahramanmaraş mutfağının önemli yemeklerinden biri olan tas pilavı, artık yalnızca bir lezzet değil; hikâyesi, kültürel derinliği ve tarihi geçmişiyle öne çıkan bir gastronomi mirası olarak tanıtılıyor. Gastro Maraş Mürüvvet’in Mutfağı Mutfak Akademisi’nde düzenlenen özel workshopta, “Otağ-ı Hümayun” adı verilen yemeğin tarihsel ve edebi yönü kamuoyuyla paylaşıldı.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi akademisyenleri ile Gastro Maraş ekibinin ortak çalışmasıyla hazırlanan projede, Maraş mutfağına ait yemeklerin yalnızca tarifleriyle değil, hikâyeleri ve kültürel arka planlarıyla birlikte geleceğe taşınması hedefleniyor.

Programda konuşan kahramanmaraş sütçü imam üniversitesi Eski Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yakup Poyraz, gastronominin yalnızca damak tadından ibaret olmadığını, aynı zamanda kültürel hafızanın önemli bir taşıyıcısı olduğunu ifade etti.

Akademinin kurucu ortaklarından Mürüvvet Alparslan ise çalışmaların temel amacının Kahramanmaraş'ın mutfak hafızasını oluşturmak ve geleneksel yemekleri hikâyeleriyle birlikte yaşatmak olduğunu söyledi.