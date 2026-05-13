İran’dan ABD ile görüşmeler için kritik şartlar

ABD ile İran arasında yeniden başlayabileceği konuşulan diplomatik temaslara ilişkin çarpıcı bir iddia gündeme geldi. İranlı bir yetkilinin yarı resmi Fars Haber Ajansı’na yaptığı açıklamaya göre, Tahran yönetimi belirlediği 5 ön koşul karşılanmadan Washington ile yeni bir müzakere sürecine girmeye sıcak bakmıyor.

İsmi açıklanmayan yetkili, söz konusu taleplerin “asgari güven oluşturucu adımlar” olduğunu belirterek, bu şartların kabul edilmemesi halinde görüşme masasının kurulmayacağını ifade etti.

İran’ın öne sürdüğü 5 şart

İddialara göre İran’ın ABD’den beklentileri şu şekilde sıralandı:

Tüm cephelerde çatışmaların sona erdirilmesi

İran’a yönelik yaptırımların kaldırılması

Dondurulan İran varlıklarının serbest bırakılması

Savaş nedeniyle oluşan zararların tazmin edilmesi

Hürmüz Boğazı üzerindeki İran egemenliğinin kabul edilmesi

Bu talepler, bölgedeki tansiyonun düşürülmesi açısından kritik bir diplomatik eşik olarak değerlendiriliyor.

İran’dan uluslararası topluma çağrı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi de sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada ABD ve İsrail’e sert ifadelerle tepki gösterdi.

Bekayi, İran’a yönelik saldırıları “uluslararası hukuk ve insan onuruna karşı bir saldırı” olarak nitelendirirken, dünya kamuoyuna sessiz kalmama çağrısında bulundu.

Açıklamasında, yaşananların yalnızca jeopolitik bir kriz olmadığını savunan Bekayi, bunun insan hakları, hukuk ve küresel vicdan açısından belirleyici bir süreç olduğunu öne sürdü.

Gözler diplomatik sürece çevrildi

Ortadoğu’daki gerilimin yeniden yükseldiği bir dönemde gelen bu açıklamalar, Washington-Tahran hattında diplomatik temasların geleceğine ilişkin soru işaretlerini artırdı.

Taraflardan resmi müzakere takvimine ilişkin henüz net bir açıklama gelmezken, uluslararası kamuoyu olası yeni gelişmeleri yakından izliyor.