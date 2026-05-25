İran Dışişleri Bakanlığı, Hürmüz Boğazı’yla ilgili uluslararası kamuoyunda gündeme gelen iddialara ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bakanlık Sözcüsü, Hürmüz Boğazı üzerinden geçiş yapan gemilerden ücret alınacağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, boğazın yönetiminin kıyıdaş ülkelerin sorumluluğunda olduğunu ifade etti.

“Geçiş Ücreti Söz Konusu Değil”

İranlı yetkili, boğazdan geçişlerde sunulabilecek bazı hizmetlerin belirli maliyetler doğurabileceğini ancak bunun doğrudan geçiş ücreti anlamına gelmediğini söyledi.

Açıklama, özellikle enerji piyasalarında Hürmüz Boğazı üzerinden geçişlere ilişkin belirsizliklerin tartışıldığı dönemde dikkat çekti.

ABD ile Görüşmelerde Çerçeve Oluştu

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ABD ile sürdürülen diplomatik temaslara ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Birçok konuda genel çerçevenin şekillenmeye başladığını belirten sözcü, bunun kısa sürede kapsamlı bir anlaşmaya varılacağı anlamına gelmediğini kaydetti.

Bölgesel Gerilim de Masada

Yetkili, olası bir anlaşmanın yalnızca iki ülke arasındaki ilişkilerle sınırlı kalmayacağını, bölgedeki çatışmaların sona erdirilmesine yönelik başlıkların da sürecin parçası olduğunu ifade etti.

Özellikle Lübnan başta olmak üzere bölgedeki cephelerde yaşanan gerilimlerin sona ermesinin, müzakerelerin önemli gündem maddeleri arasında yer aldığı belirtildi.