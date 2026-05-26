İsrail ordusu, Kurban Bayramı arifesinde Gazze Şeridi’nde sivillerin bulunduğu bir alanı hedef aldı. Saldırıda ilk belirlemelere göre 5 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Hastane kaynaklarından edinilen bilgilere göre saldırı, Gazze Şeridi’nin orta kesiminde bulunan Megazi Mülteci Kampı’nda sivillerin toplandığı noktaya düzenlendi.

Siviller Hedef Alındı

Ateşkese rağmen Gazze’ye yönelik saldırılarını sürdüren İsrail ordusunun gerçekleştirdiği bombardımanda, bölgede büyük panik yaşandı. Patlamanın ardından yaralılar çevredeki vatandaşların yardımıyla sağlık ekiplerine ulaştırıldı.

Acı Hastanede Yaşandı

Hayatını kaybedenlerin naaşları ile yaralılar Deyr el-Belah’taki Aksa Şehitleri Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yakınlarının hayatını kaybettiğini öğrenen Filistinli aileler hastanede gözyaşlarına boğulurken, yaşanan dram yürekleri dağladı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, saldırıda yaşamını yitiren bir kişinin yakınının cansız bedene sarılarak veda ettiği anlar dikkat çekti.

Bayram Arifesinde Yeni Acı

Kurban Bayramı öncesi yaşanan saldırı, bölgede zaten derinleşen insani trajediyi bir kez daha gözler önüne serdi. Gazze’de sivillerin güvenli alanlara ulaşmakta zorlandığı, sağlık sisteminin ise ağır yük altında olduğu belirtiliyor.