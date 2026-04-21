7,7’lik Deprem Bölgeyi Sarstı

Japonya’nın kuzeydoğu kıyısı açıklarında, Iwate eyaleti açıklarında meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki deprem büyük endişe yarattı.

Yaklaşık 10 kilometre derinlikte gerçekleşen sarsıntı, başkent Tokyo dahil birçok bölgede hissedildi.

Tsunami Alarmı Verildi

Depremin ardından oluşabilecek tsunami riski nedeniyle kıyı kesimlerinde yaşayan yaklaşık 170 bin kişiye yüksek bölgelere çıkmaları yönünde çağrı yapıldı.

Yetkililer, dalgaların 3 metreye kadar ulaşabileceğini değerlendirirken, ölçülen en yüksek dalga ise 80 santimetre olarak kaydedildi. Tsunami uyarıları ilerleyen saatlerde kaldırıldı.

Uzmanlardan Kritik Uyarı: Daha Büyük Deprem Olabilir

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), tsunami tehlikesinin geçmesine rağmen riskin tamamen ortadan kalkmadığını açıkladı.

Yapılan değerlendirmelerde, önümüzdeki bir hafta içinde daha güçlü sarsıntıların yaşanabileceği ve 8,0 büyüklüğünü aşabilecek bir depremin ihtimal dahilinde olduğu belirtildi.

İlk Bilgilere Göre Can Kaybı Yok

Japonya hükümeti, ilk belirlemelere göre depremde can kaybı ya da ağır hasar yaşanmadığını duyurdu.

Ancak bazı bölgelerde:

Hızlı tren seferlerinde aksama yaşandı

Yaklaşık 100 hanede elektrik kesintisi meydana geldi

Ulaşım ve enerji hizmetlerinin kısa sürede normale döndüğü bildirildi.

2011 Depremi Yeniden Hatırlandı

Yetkililer, vatandaşları tedbirli olmaya çağırırken, 2011 yılında yaşanan büyük felaket yeniden gündeme geldi.

O dönemde meydana gelen 9,0 büyüklüğündeki deprem ve tsunami, 18 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu.

“Pasifik Ateş Çemberi” Riski

Japonya, dünyanın en aktif deprem kuşaklarından biri olan Pasifik Ateş Çemberi üzerinde yer alıyor.

Bu nedenle dünya genelindeki büyük depremlerin önemli bir bölümü bu bölgede meydana geliyor.