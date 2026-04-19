Gazze Şeridi'ndeki ateşkese rağmen, kentin güneyi ve kuzeyindeki Refah ve Beyt Lahiye kentlerinde düzenlenen İsrail saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinli Yusuf bin Hasan'a veda edildi.



Refah kentinin kuzeybatısındaki el-Beraksat bölgesinde İsrail askerlerinin ateş açarak öldürdüğü Filistinlinin cenazesi Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesi'ne getirildi.



Görgü tanıklarının aktardığına göre Yusuf bin Hasan'ın naaşı, sağlık ekiplerinin İsrail askerleri tarafından ateş açılmasından endişe duyması sebebiyle vurulduğu yerden saatler sonra alınabildi.



Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 773 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 bin 171 kişinin yaralandığı, 761 kişinin cenazesinin enkaz altından çıkarıldığı ifade edildi.



Sağlık Bakanlığının açıklamasında, Adli Tıp Kurumu'nun nisan ayının başından bu yana kayıp dosyaları ve ihbarları değerlendirerek tamamladığı ve onayladığı verilerin ardından toplam can kaybına 196 kişinin daha eklendiği bilgisine yer verildi.



İsrail'in Ekim 2023'ten beri Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 72 bin 549'a, yaralı sayısının da 172 bin 274’e yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında halen binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.