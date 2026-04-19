Hürmüz Boğazı'nda sular durulmuyor. Son Bilgilere göre İran, ABD'nin bölgedeki hukuksuz deniz ablukasına ve ekonomik dayatmalarına karşı stratejik bir hamle yaparak boğazı yeniden kontrol altına aldı. Tahran yönetimi, Washington'un tek taraflı kısıtlamaları kalkmadığı sürece "geçiş yok" mesajını net bir şekilde verdi.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ve üst düzey askeri yetkililer, Hürmüz Boğazı'ndaki son duruma ilişkin kararlı açıklamalarda bulundu. Kalibaf, ABD'nin İran limanlarına yönelik yürüttüğü ablukayı "düşüncesizce bir adım" olarak nitelendirerek, İran'ın kendi karasuları ve stratejik bölgeleri üzerindeki mutlak hakimiyetini hatırlattı.

ABD Başkanı Donald Trump ise Truth Social üzerinden yaptığı açıklamalarda ve son beyanatlarında İran’ın bu kararlı duruşunu "şantaj" olarak nitelendirdi. Trump, bir yandan "Anlaşma olmazsa yeniden bombalarız" tehdidini savururken, diğer yandan görüşmelerin "çok iyi gittiğini" iddia ederek çelişkili bir tablo çizdi. Washington’un uranyum stoklarının ülke dışına çıkarılması konusundaki ısrarı devam ederken, İran tarafı ulusal çıkarlarından taviz vermeyeceğini bir kez daha kanıtladı.