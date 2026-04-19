Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya Diplomasi Forumu’nun kapanış töreni kapsamında düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Fidan, forumun bu yıl da uluslararası diplomasi açısından güçlü bir platform olmayı sürdürdüğünü belirterek, toplamda 23 devlet ve hükümet başkanının, 13 devlet ve hükümet başkan yardımcısının ve 50 bakanın Antalya’da ağırlandığını ifade etti.

Bakan Fidan, Antalya'da gerçekleştirilen forumun, küresel sorunlara çözüm arayışında önemli bir zemin sunduğunu ifade etti; önümüzdeki süreçte de benzer diplomatik girişimlerin devam edeceğini sözlerine ekledi.