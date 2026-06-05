Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ tarafından hayata geçirilen yeni konut satış kampanyasında 64 ilde yaklaşık 20 bin konut satışa sunulacak. Başvurular 15 Haziran'da başlayacak, satış süreci ise 17 Temmuz'a kadar devam edecek.

En fazla konutun satışa çıkarılacağı iller arasında Ankara 2 bin 62 konutla ilk sırada yer alırken, Bursa 2 bin 200 konutla listenin zirvesinde bulunuyor. Kahramanmaraş ise 1073 konutla en fazla konut satılacak iller arasında yer aldı.

İllere göre satışa sunulacak konut sayıları şöyle:

- Bursa: 2.200

- Ankara: 2.062

- Hatay: 1.240

- Kahramanmaraş: 1.073

- Malatya: 1.000

- Konya: 998

- Samsun: 684

- Batman: 588

- Eskişehir: 565

- Mardin: 452

- Tekirdağ: 424

- Kocaeli: 423

- Afyonkarahisar: 396

- Denizli: 319

- Nevşehir: 317

- Aydın: 310

- İzmir: 306

- Siirt: 294

- Şırnak: 275

- Mersin: 272

- Burdur: 269

- Bitlis: 262

- Kırşehir: 220

- Aksaray: 219

- Balıkesir: 213

- Sivas: 203

- Bilecik: 206

- Isparta: 176

- Bayburt: 172

- Van: 161

- Çorum: 157

- Muş: 147

- Kırklareli: 139

- Düzce: 130

- Edirne: 127

- Kütahya: 127

- Karabük: 127

- Karaman: 120

- Ağrı: 118

- Manisa: 115

- Çanakkale: 108

- Kayseri: 104

- Muğla: 97

- Bingöl: 88

- Hakkari: 86

- Kırıkkale: 85

- Çankırı: 83

- Amasya: 68

- Elazığ: 61

- Tokat: 59

- Kars: 48

- Antalya: 46

- Gümüşhane: 44

- Giresun: 38

- Erzincan: 37

- Artvin: 30

- Kastamonu: 28

- Erzurum: 21

- Sakarya: 20

- Zonguldak: 19

- Ardahan: 13

- Gaziantep: 7

- Rize: 5

Konutlarda fiyatlar 2 milyon 100 bin TL'den başlayacak. Aylık taksitler yaklaşık 18 bin TL olurken, peşin ödemelerde yüzde 25'e varan indirim ve 72 aya kadar vade imkânı sunulacak.