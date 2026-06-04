TOKİ’den 64 ili kapsayan büyük satış hamlesi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) aracılığıyla Türkiye genelinde geniş kapsamlı yeni bir konut satış kampanyasını hayata geçirdi. Anadolu Ajansı Editör Masası’na konuk olan Bakan Murat Kurum, 5’i deprem bölgesini kapsayan 64 ilde yaklaşık 20 bine yakın konutun açık satış yöntemiyle vatandaşlara sunulacağını duyurdu.

Orta gelir grubuna özel konut modeli

Bakan Kurum, satışa sunulan konutların orta gelir grubuna yönelik olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“2+1 ve 3+1 konutlardan oluşan projelerde evlerin büyük bölümü tamamlanmış durumda. Vatandaşlarımız bu konutlara yerleşebilecek. Amacımız kira fiyatlarını düşürmek ve güvenli yaşam alanları oluşturmak.”

3 farklı ödeme seçeneği sunuluyor

Bakan Kurum’un açıkladığı açık satış kampanyası kapsamında depreme dayanıklı yapı alanlarında projelendirilen konutlar, vatandaşların sağlam konuta uygun fiyatla erişimi için satışa sunulacak.

2+1 ve 3+1 olmak üzere 20 bine yakın konut, 3 ayrı ödeme seçeneği ile vatandaşlara kurasız satılacak.

Peşin alımda %25 indirim

%50 peşinat + 72 ay vade, %8 indirim imkanı

%50 peşinatın yarısı sözleşme aşamasında, yarısı ise 12 ay sonra ödenecek. Kalan bedel de 60 ay vade imkanıyla ödenebilecek

Taksitlerin ise 18 bin TL’den başladığı ifade edildi.

Konut satış fiyatları illere ve konut büyüklüklerine göre değişecek. Yüzde 25 indirim sağlanan peşin satışlarda konutların fiyatları 2,1 milyon liradan başlayacak. Taksitli satışlarda da taksitler 18 bin liradan başlayacak.

64 ilde satış yapılacak

Kampanya kapsamında en fazla konutun bulunduğu iller şöyle sıralandı:

Bursa: 2190 konut

Ankara: 2062 konut

Hatay: 1238 konut

Kahramanmaraş: 1073 konut

Malatya: 1000 konut

Konutların bir kısmı hemen teslim edilirken, teslim edilmeyen projelerin 48 ay içinde tamamlanacağı bildirildi.

Kurasız satış dönemi başladı

Yeni modelde dikkat çeken en önemli değişiklik, kura şartının kaldırılması oldu. Vatandaşlar, başvuru şartlarını sağlayarak doğrudan konut seçimi yapabilecek.

Başvuru şartları ve süreç

Satışlarda:

T.C. vatandaşı olmak

18 yaşını doldurmuş olmak

Kendisi ve eşi üzerine kayıtlı konut bulunmaması

şartları aranacak.

Satış tarihleri

Konut satışları 15 Haziran - 17 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. aracılığıyla satışlar gerçekleştirilecek.

Vatandaşlar konutların satış fiyatı ve koşulları ile ilgili banka şubelerinden, Toplu Konut İdaresi Başkanlığının web sayfasından (www.toki.gov.tr) ve 444 86 54 numaralı hattan bilgi alabilecek.