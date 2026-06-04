İsveç’in Stokholm kentinde bulunan tarihi Kraliyet Haga Parkı (HagaParken), ormancılık alanında Avrupa’nın en prestijli buluşmalarından birine ev sahipliği yaptı. Avrupa’da Ormanların Korunması Platformu (FOREST EUROPE) 10. Bakanlar Konferansı’nda Türkiye’yi, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdülkadir Polat liderliğindeki heyet temsil etti.



27 Maddelik Deklarasyona Türkiye İmzası



Konferans kapsamında dirençli toplumlar inşa edebilmek adına "güçlendirilmiş sürdürülebilir orman yönetimi" vurgusu ön plana çıktı. Pan-Avrupa bölgesindeki imzacı ülkelere bilgi alışverişi ve stratejik iş birliği çağrısında bulunan 27 maddelik Stokholm Bakanlar Deklarasyonu, Bakan Yardımcısı Abdülkadir Polat tarafından imzalandı.



Konferansta söz alan Polat, Türkiye’nin özellikle orman yangınlarına erken müdahale, yapay zekâ destekli teknolojiler ve sürdürülebilir orman yönetimi konularındaki köklü tecrübelerini ve başarı hikayelerini Avrupalı mevkidaşlarıyla paylaştı.



Küresel Davet: "COP31 İçin Antalya’da Buluşalım"



Türkiye’nin uluslararası arenadaki öncü rolüne dikkat çeken Bakan Yardımcısı Polat, bu yılın Kasım ayında Antalya’da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı’na (COP31) atıfta bulundu. Türkiye'nin ormancılık alanındaki kazanımlarını paylaşmaya hazır olduğunu belirten Polat, zirveye katılan tüm bakanları ve üst düzey bürokratları Antalya’ya davet etti.



Kritik İkili Temaslar



Konferans marjında yoğun bir diplomasi trafiği yürüten Bakan Yardımcısı Abdülkadir Polat, Arnavutluk Çevre Bakanı Sofjan Jaupaj ve İsveç Devlet Sekreteri Daniel Liljeberg ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Görüşmelerde; Türkiye’nin küresel ölçekte eğitim veren Uluslararası Ormancılık Eğitim Merkezi'nin faaliyetleri ve ileri teknolojik kapasitesi aktarıldı. Heyetler arasında;

Orman yangınlarıyla küresel mücadele yöntemleri,

Sürdürülebilir orman yönetimi,

Orman köylülerinin kalkındırılması ve refahının artırılması,

gibi kritik başlıklarda fikir alışverişinde bulunuldu.



Stokholm programı kapsamında Türkiye’nin Stokholm Büyükelçisi Yönet Can Tezel’i de makamında ziyaret eden Bakan Yardımcısı Polat, iki ülke arasındaki ormancılık ve çevre ilişkilerini değerlendirerek temaslarını noktaladı.