Yüzyılın Konut Projesi’nde yeni aşama

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Yüzyılın Konut Projesi’nde teslim takvimi netleşti. Proje kapsamında 81 ilde başlatılan 500 bin konutluk inşaat süreci devam ediyor.

İlk teslimler 2027 yılında başlayacak

Bakan Murat Kurum, proje kapsamında ilk konutların 2027 yılı Mart ayı itibarıyla vatandaşlara teslim edilmeye başlanacağını açıkladı. Kurum, tüm konutların ise 2028 yılına kadar tamamlanarak hak sahiplerine sunulacağını ifade etti.

81 ili kapsayan büyük konut hamlesi

Deprem sonrası edinilen tecrübelerle başlatılan proje, Türkiye genelinde 81 ili kapsıyor. 500 bin konutluk planlamanın bugüne kadar Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projelerinden biri olduğu belirtiliyor.

Sosyal yaşam alanlarıyla yeni şehir modeli

Projede yalnızca konut üretimi değil, sosyal yaşam alanlarının da planlandığı ifade edildi. Mahalle ölçeğinde tasarlanan yerleşimlerde yeşil alanlar, çocuk oyun parkları ve sosyal donatıların yer alacağı bildirildi.

Her 500 konuta bir mahalle konağı yapılması planlanırken, bu alanlarda sağlık hizmetleri, kreşler ve sosyal etkinlik alanlarının bulunacağı aktarıldı.

Dirençli şehirler hedefi

Bakan Kurum, Türkiye’nin büyük bölümünün deprem riski altında olduğunu hatırlatarak, projenin aynı zamanda dirençli şehirler oluşturma amacı taşıdığını söyledi. Yeni yerleşimlerin ulaşım, toplanma alanları ve altyapı ile birlikte planlandığı belirtildi.

İstihdam ve ekonomik katkı

Projenin yaklaşık 250 sektörü etkileyeceği ve üretim ile istihdama önemli katkı sağlayacağı ifade edildi. İnşaat ve yan sanayi alanlarında ekonomik hareketlilik bekleniyor.

Sosyal devlet vurgusu

Bakan Kurum, projenin temelinde sosyal devlet anlayışının bulunduğunu belirterek, vatandaşların güvenli ve erişilebilir konutlara ulaşmasının hedeflendiğini vurguladı.