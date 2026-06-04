Bahçeli: CHP İçindeki Tartışmalar Hukuk Zemininde Kalmalı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) 38. Olağan Kurultay sonrasında yaşanan gelişmelere ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Türkgün Gazetesi’ne konuşan Bahçeli, sürecin hukuk ve demokrasi sınırları içerisinde yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

Bahçeli, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi tarafından verilen "mutlak butlan" kararının ardından CHP’de yaşanan gelişmelerin siyasi kültüre zarar verebilecek boyutlara ulaştığını ifade etti.

"Temsil Krizi ve İkilik Ortaya Çıktı"

Özgür Özel’in yargı süreci tamamlanmadan attığı adımları eleştiren Bahçeli, CHP’de fiili bir yönetim görüntüsü oluştuğunu savundu.

Bahçeli, "Sayın Özel, kanunda tanımlanan Genel Başkanlık statüsüne karşı CHP'nin de-facto lideri unvanını almıştır. Bu durum CHP kurumsallığında bir temsil krizine ve ikiliğe yol açmıştır" değerlendirmesinde bulundu.

"Fiziki Mücadele Çağrıları Kamu Düzenini Tehdit Eder"

CHP yönetiminden gelen bazı açıklamalarda yer alan "fiziki mücadele" ve "sokak" vurgularına tepki gösteren Bahçeli, bu tür söylemlerin toplumsal huzuru riske atabileceğini söyledi.

Bahçeli, "Mesele hukuk zemininden, demokrasi platformundan, siyasi rekabet ve nezaketten uzaklaşmamalıdır. Olaylar sokağa taşmamalıdır. Türkiye’yi karıştırmaya kimse cüret etmemelidir" ifadelerini kullandı.

"Milli Değerler Siyasi Hesaplaşmalara Alet Edilmemeli"

Özgür Özel’in TBMM ve Anıtkabir yürüyüşlerine de değinen Bahçeli, milli hafıza mekanlarının siyasi tartışmaların bir parçası haline getirilmemesi gerektiğini belirtti.

Bahçeli, Atatürk ve milli değerlerin parti içi mücadelelerde kullanılmasının doğru olmadığını vurgulayarak, bunun toplumsal birlik ve beraberliğe zarar verebileceğini kaydetti.

"Yargıtay Kararı Beklenmeli"

CHP’de yaşanan tartışmaların özünde hukuki bir süreç olduğunu belirten Bahçeli, Yargıtay’ın itiraz sürecine ilişkin kararının beklenmesi gerektiğini ifade etti.

Türkiye'nin terörle mücadele, toplumsal birlik ve kalkınma hedeflerine odaklandığı bir dönemde siyasi gerilimlerin artırılmaması gerektiğini belirten Bahçeli, tüm siyasi aktörleri sağduyulu davranmaya davet etti.

MHP Lideri Bahçeli, "Siyasi partilerin parçalanarak siyaset üretme fonksiyonlarını kaybetmelerini istemiyoruz. CHP, iç karışıklıklarını Türkiye sathına taşımayı akıllarından bile geçirmemelidir" dedi.