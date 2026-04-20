Barış Süreci İçin Net Mesaj

Nikol Paşinyan, lideri olduğu Sivil Sözleşme Partisi’nin seçim programını açıklarken, Azerbaycan ile ilişkilerde gelinen noktayı değerlendirdi.

Paşinyan, bölgede kalıcı barışın sağlanabilmesi için somut ve uygulanabilir mekanizmaların oluşturulmasının şart olduğunu belirtti.

“Geçmişi Kurcalamayacağız”

Paşinyan, uzun yıllardır süren Karabağ tartışmalarına ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.

Geçmişte kimin nerede yaşadığına dair tartışmaların artık gündemden çıkarılması gerektiğini söyleyen Paşinyan, bu yaklaşımın barış için kritik olduğunu vurguladı.

Yeni Dönemde Ekonomi ve Diyalog Vurgusu

Paşinyan, sadece siyasi değil; ekonomik ve toplumsal ilişkilerin de güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Sivil toplumlar arası temasların artırılması

İkili ticaretin geliştirilmesi

Kültürel ve insani diyaloğun güçlendirilmesi

gibi başlıkların, barış sürecinde önemli rol oynayacağını belirtti.

Kritik Proje: Yeni Ulaşım Hattı

Paşinyan, Azerbaycan ana karası ile Nahçıvan arasında kurulması planlanan ulaşım hattının da sürece katkı sağlayacağını ifade etti.

Bu tür projelerin hayata geçirilmesinin, barış anlaşmasının kalıcı hale gelmesine destek olacağı dile getirildi.

“Barış İçin Cesur Adımlar Atılmalı”

Ermenistan Başbakanı, Karabağ meselesinin artık kapatılması gerektiğini belirterek, bu adımın bölgesel istikrar için zorunlu olduğunu söyledi.

Uzmanlara göre bu açıklama, Güney Kafkasya’da yeni bir dönemin habercisi olabilir.