Bakanlıktan yapılan açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı ile cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde, il jandarma komutanlıklarınca DEAŞ terör örgütüne yönelik 24 ilde operasyonlar düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“24 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda 90 şüpheli yakalandı” Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan çalışmalar sonucu;

-DEAŞ terör örgütüne üye olan,

-Terör örgütüyle iltisaklı kişiler ve sözde yardım kuruluşları aracılığıyla örgüte finans sağlayan,

-Sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütünün propagandasını yapan şüpheliler 24 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalandı.

DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerine ve finans yapılanmalarına yönelik operasyonlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Daire Başkanlığımızı, Kahraman Jandarmamızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.