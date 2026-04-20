Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (ESKİ) bazı hizmet kalemlerinde yüzde 48,5 oranında zam yaptığı ve resmi veriler üzerinde oynama yaptığı iddia edildi.

İddialara göre, “Hizmetler ve Teminatlar” tarifesinde yer alan ücretler Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) üzerinden değiştirilerek vatandaşlara daha yüksek bedeller yansıtıldı. Keşif ücretinin 305 liradan 450 liraya, sayaç sökme ve değiştirme ücretinin 6 bin 640 liradan 9 bin 865 liraya, su açma ücretinin ise 225 liradan 332 liraya çıkarıldığı öne sürüldü.

AKP Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Meclis kararları ile uygulanan tarifeler arasındaki fark nedeniyle suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu dilekçesinde, komisyon raporları üzerinde tahrifat da yapıldığı, paraf sayılarının azaltıldığı ve imza düzeninin bozulduğu belirtilerek belgelerin hukuka aykırı olarak değiştirildiği iddia edildi.

Başvuru üzerine Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ile eski ESKİ Genel Müdürü Oğuzhan Özen hakkında “görevi kötüye kullanma” ve “resmi belgede sahtecilik” suçlamalarıyla İçişleri Bakanlığı’ndan soruşturma izni talep etti.