Küresel diplomasinin kalbinin attığı Antalya Diplomasi Forumu (ADF), yoğun geçen üç günlük maratonun ardından bugün sona erdi. Forumun son gününde, dünya liderleri ve dışişleri bakanları özellikle Orta Doğu’daki istikrar, enerji güvenliği ve küresel adaletsizliklerin giderilmesi başlıkları altında son tur görüşmelerini gerçekleştirdi. Kapanış gününe damga vuran ana tema, bölgesel ihtilafların çözümünde "arabuluculuk" ve "diyalog" vurgusunun pratik adımlara dökülmesi oldu.

Dışişleri Bakanlığı’nın ev sahipliğinde düzenlenen forumun son oturumlarında, uluslararası sistemin krizler karşısındaki yetersizliği ve reform ihtiyacı yüksek sesle dile getirildi. Türkiye’nin yürüttüğü yapıcı diplomasi trafiği, forumun son gününde de birçok ikili görüşmeye zemin hazırlarken; barışın tesisi için ortak bir irade beyanı ortaya konuldu. Katılımcılar, Antalya’dan çıkan mesajların küresel barış adına umut verici olduğunu belirterek, forumun artık gelenekselleşen ve sonuç odaklı bir diplomasi platformuna dönüştüğünün altını çizdiler. Antalya Diplomasi Forumu, delegelerin ayrılmasıyla sona ererken, burada alınan kararların ve kurulan temasların önümüzdeki dönemde uluslararası ilişkilerde somut yansımalar bulması bekleniyor.