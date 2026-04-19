64. Hükûmet Kültür ve Turizm Bakanı ve AK Parti MKYK Üyesi Mahir Ünal, Kahramanmaraş’ta Ayser Çalık Ortaokulu’nda yaşanan silahlı saldırının ardından memleketi Kahramanmaraş’a gelerek hem taziye hem de geçmiş olsun ziyaretlerinde bulundu.

Olayda hayatını kaybeden öğrencilerin ve Kahraman öğretmenin ailelerine taziye ziyaretinde bulunan Ünal, ayrıca hastanede tedavi gören yaralı öğrencileri ve ailelerini de ziyaret etti.

Mahir Ünal’a ziyaretleri sırasında; AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici, Dr. İrfan Karatutlu, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Ahmet Özdemir, 27. Dönem AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihat Sezal, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Muhammet Burak Gül, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, Afşin Belediye Başkanı Koray Kıraç ile parti ve teşkilat mensupları da eşlik etti.

Ziyaretleri sırasında Kahramanmaraş’ta 8 ayrı taziye evini gezerek acılı ailelerle bir araya gelen Mahir Ünal, Aksu Haber’e yaptığı açıklamada şunları kaydetti…

Saldırıda hayatını kaybeden öğrenciler için Allah’tan rahmet, yaralılar için ise acil şifa dileklerini iletti. Olayın ilk anından itibaren devletin tüm kurumlarının süreci yakından takip ettiğini belirten Ünal, Cumhurbaşkanı ve ilgili bakanlıkların hem yaralıların sağlık durumunu hem de soruşturma sürecini titizlikle yürüttüğünü ifade etti.

Deprem sonrası toparlanma sürecindeki Kahramanmaraş’ın bu olayla bir kez daha derin bir yara aldığını belirten Ünal, devletin gerekli tüm adımları atacağını kaydetti.

Okullardaki güvenlik ve rehberlik çalışmalarına da değinen Ünal, risk altındaki öğrencilerin tespiti ve yönlendirilmesine yönelik uygulamaların sürdüğünü, olayın tüm yönleriyle araştırıldığını ifade etti.

Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve ilgili kurumların koordineli şekilde çalıştığını belirten Ünal, sorumluların ortaya çıkarılması için kapsamlı bir soruşturmanın devam ettiğini söyledi.