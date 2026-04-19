Yayman, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İl Temsilciliği ve Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) işbirliğiyle düzenlenen "İhtisas Akademi" programına katıldı.

Burada kalabalık bir öğrenci topluluğu ile bir araya gelen Yayman, konuşmasının başında, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okullarda yaşanan silahlı saldırılara dikkati çekerek, olayda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diledi. 86 milyon olarak Milletçe yastayız, çok acı bir olay yaşadık, sözlerin boğazımıza düğümlendiği zamanları yaşıyoruz ifadesini kullandı.

Hataylı olduğunu ve küçük yaştan itibaren okumaya çok meraklı olduğunu söyleyerek; hayallerini gerçekleşmek için çok çalıştığını ve hedef koymanın önemini anlatan Yayman, öğrencilere de hayallerinin peşinden gitmeleri tavsiyesinde bulundu.

Dijital bağımlılık milli güvenlik sorunu olmuştur

Dijital bağımlılığa dikkati çeken Yayman, “Dijital bağımlılık denen bela, sadece Türkiye'yi değil, dünyayı rehin almış durumdadır. Buna karşı lütfen ama lütfen daha bilinçli hareket edelim çünkü bu durum madde bağımlılığı kadar tehlikeli bir boyut kazanmıştır." dedi.

Yayman, Türkiye'de 20 milyon gencin bulunduğunu, bu gençlerin daha eğitimli, donanımlı olmasının ve dijital çağa ayak uydurmasının çok önemli olduğunu ifade ederek bu konuda milletçe seferberlik ilan etmemiz gerekiyor dedi. Yayman konuşmasında 20 milyon genç nüfusun Hollanda, Yunanistan, Portekiz, Bulgaristan ülke nüfuslarından fazla olduğunu belirterek gençlik meselesi artık Türkiye için bir milli güvenlik konusu haline geldiğini belirtti.

“Etkileşim alma sevdası günümüzün en büyük tuzaklarından bir tanesi”

Dijital okur yazarlığın da önemini vurgulayan Yayman, şöyle devam etti:

"Hep biz şunu söyledik, gençler bizim geleceğimizdir ve gençlerimize sahip çıkmamız, hayallerinizin peşinde gitmenizi sağlamamız lazım. Türkiye’de insanlar 24 saatin 7 saatini çevrim içi durumunda geçiriyoruz. 24 saatin üçte biri 7 saat internetteyiz. Bunun 4 saatini sosyal medyada geçiriyoruz, 4 saat, şöyle kendinizi lütfen kontrol edin, günde ne kadar sosyal medyaya bakıyorsunuz. Ben dahil hepimiz, önce Instagram'a bakıyoruz, sonra X'e, dönüp Facebook'a bakıyoruz, mailimize, gazete haberlerine bakıyoruz, zaten 1 saat geçmiş oluyor. Tekrar başa dönüyoruz ve acaba bizim postumuzu kim paylaştı, beğendi? İşte bu etkileşim alma sevdası maalesef ama maalesef günümüzün en büyük tuzaklarından bir tanesi. Buna karşı bilinçli ve uyanık olmamız lazım. Ulusaşırı dijital şirketler, maalesef ama maalesef artık kötülüğün anası, merkezi haline gelmiş durumda. Irkçılık, kadına şiddet, kadın istismarı, madde bağımlılığı, siber bağımlılık, nefret suçları, cinsiyetsizleştirme, LGBT propagandası, İslam, din düşmanlığı burada. Dolayısıyla muhakkak ama muhakkak buraları daha sert tedbirlerle kontrol altına almamız lazım.

Yayman, Yasaklamaların çözüm olmadığını biliyoruz ancak Kapatmamız gerekiyorsa da kapatacağız. Sadece dijital ağlar konusunda değil aynı zamanda mafya dizileri, sabah kuşağı kadın programları, oyun programları konusunda acil tedbirler almamız gerekiyor. Milletçe Gerçeklerle yüzleşmemiz gerekiyor

Çok açık söylüyorum; Eğer kadını, çocuğu, gençleri korumak yasakçılıksa, evet biz yasakçıyız arkadaşlar. Onun için hem bireysel özgürlükleri savunuyoruz hem de kamu düzenini korumamız lazım. Bunun için de çok bilinçli, şuurlu hareket etmemiz lazım. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, çok önemli adımlar atıldı ve inşallah bundan sonra da atılmaya devam edecektir."

Yayman, Kahramanmaraş'ta yaşananların sadece bu vilayette yaşayanların değil, herkesin meselesi olduğunu belirtti.

Yaşananların 86 milyonun yüreğini dağladığını vurgulayan Yayman, "Dileriz ve dua ederiz ki inşallah bu son olsun. Buradan gerekli dersleri çıkaralım, gerekli tedbirleri alalım. Öğretmen, öğretmen gibi olsun, veli, veli gibi olsun, öğrenci, öğrenci gibi olsun ve biz o eğitim atmosferini inşallah Türkiye Yüzyılı'na uygun bir ortama dönüştürelim." ifadesini kullandı.

Türkiye’de yeni bir durumun yaşandığını ve bu yeni olayı anlamak için farklı bir okuma yapmak gerektiğini ifade eden Yayman, yeni bir seferberlik ve yeni bir aydınlanmaya ihtiyaç olduğunun altını çizdi.

Yayman konuşmasında Bu mesele partiler üstü bir mesele olarak ele alınmalı ve gündelik tartışmalara kurban edilmemelidir. Çünkü gençlerimizin geleceği söz konusudur.

"2053 hedefi artık çok daha kolay, rahat erişilebilir bir hedef haline gelmiştir''

Yayman, bugün dünyanın en önemli 10 ülkesi arasında yer alan Türkiye'nin çok daha ileri bir noktaya gideceğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Cumhur İttifakı'yla çok önemli mesafeler alındığının altını çizen Yayman, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bugün, Rusya ile Ukrayna arasında diplomasiyi yürüten, müzakereyi savunan Türkiye'dir. Bugün katil İsrail'in, Amerika Birleşik Devletleri'yle beraber İran'a başlattığı saldırıda, müzakereyi, diplomasiyi savunan Sayın Cumhurbaşkanı'mızdır. Suriye'de, Esad rejimine karşı, 'milletin iradesine engel olmayın' diyerek oradaki zulme karşı çıkan ve müzakereyi, demokrasiyi savunan Cumhurbaşkanı'mız olmuştur. Katil İsrail rejiminin, Gazze'de yaptığı soykırıma karşı 'siz katilsiniz, bebekleri öldürmesini iyi bilirsiniz' diyen Cumhurbaşkanı'mız olmuştur. Bizim için 2023 hedefi çok zordu, hayaldi ve buna inanmak çok güçtü ama sizler için 2053 hedefi artık çok daha kolay ve çok daha rahat erişilebilir bir hedef haline gelmiştir, onun için kendinizi geleceğe hazırlayın."

Yayman, daha sonra hayata dair tavsiyeler verdiği gençlerin sorularını yanıtladı, hatıra fotoğrafı çektirdi. MKÜ Öğrencilerine Mevlana’nın sözünü hatırlatarak “siz yola çıkın, yol size görünür”, hayallerinizin peşini asla bırakmayın, aydınlık bir gelecek sizleri bekliyor dedi.

HMKÜ Rektörü Prof. Dr. Veysel Eren ve TÜGVA Hatay İl Temsilcisi Mehmet Emin Sağanak da programda birer konuşma yaptı.