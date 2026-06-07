Kahramanmaraş'ta yaz aylarında artan orman yangını riskine karşı yeni tedbirler alındı.

Kahramanmaraş Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 8 Haziran ile 31 Ekim 2026 tarihleri arasında il genelindeki ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığı duyuruldu.

Karar kapsamında, orman ve tabiat parkları dışında kalan tüm ormanlık alanlarda vatandaşların bulunmasına izin verilmeyecek. Ayrıca belirtilen süre boyunca ormanlık alanlarda ve çevresinde ateş yakılması da yasak olacak.

Valilik, orman yangınlarının büyük bölümünün insan kaynaklı ihmallerden kaynaklandığına dikkat çekerek, alınan tedbirlerin orman varlığının ve doğal yaşamın korunması açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Yetkililer, vatandaşların yasaklara uymalarını ve yangına neden olabilecek davranışlardan kaçınmalarını isterken, kurallara aykırı hareket edenler hakkında yasal işlem uygulanacağını bildirdi.