Kahramanmaraş’ta kadın istihdamını artırmak ve girişimciliği desteklemek amacıyla düzenlenen “Geleneksel 3. Kadın Emeği Alışveriş Festivali”, son gününde de ziyaretçi akınına uğradı. Depremden etkilenen 11 ilden kadın üreticilerin katıldığı organizasyon, hem ekonomik hem de sosyal dayanışmaya sahne oldu.

“Acımız Ortak, Gücümüz Bir” temasıyla gerçekleştirilen festival, kadın girişimciler için önemli bir buluşma noktası oldu. 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerden gelen kadın üreticiler, el emeği ürünlerini ziyaretçilere sunarak hem tanıtım hem de satış imkânı buldu.

149 Stantta Geniş Ürün Yelpazesi

Festival kapsamında toplam 149 stant kuruldu. Gıda ürünlerinden ev tekstiline, çanta ve aksesuarlardan bijuteri ve el sanatlarına kadar birçok ürün vatandaşların beğenisine sunuldu. Ziyaretçiler, kadın üreticilerin el emeği ürünlerine yoğun ilgi gösterdi

Piazza AVM’de Dayanışma Atmosferi

Etkinliğe ev sahipliği yapan Piazza AVM Kahramanmaraş, festival boyunca yoğun ziyaretçi trafiğine sahne oldu. Kadın girişimciler, kendilerine sunulan bu platformun ekonomik anlamda önemli katkı sağladığını ifade ederek organizasyondan memnuniyetlerini dile getirdi.

Ekonomiye ve Sosyal Dayanışmaya Katkı

Festival, yalnızca alışveriş ortamı oluşturmakla kalmadı; aynı zamanda kadın girişimciliğini destekleyen güçlü bir sosyal dayanışma alanı olarak öne çıktı. Organizasyon, ziyaretçilerden de tam not aldı ve kadın emeğinin görünürlüğünü artırdı.