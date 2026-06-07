Gaziantep'te bariyere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Medet Balkan (26) idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, Sani Konukoğlu Bulvarı'nda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyere çarptı.

Kazada ağır yaralanan Balkan, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Balkan'ın cenazesi otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda kaldırıldı.

Balkan'ın Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde hemşire olarak görev yaptığı öğrenildi.