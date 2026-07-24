Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde yer alan ve Kızılırmak’ın Karadeniz’e döküldüğü noktada bulunan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, sadece biyoçeşitliliğiyle değil, yöre çiftçisine sağladığı ekonomik katkıyla da adından söz ettiriyor. Deltadaki sulak alanlarda ve bataklık kenarlarında doğal olarak yetişen, halk arasında "goga otu" olarak adlandırılan hasır otu, çiftçilerin yaz aylarındaki ana gelir kapısı oldu.

Özel İzinle Sabahın İlk Işığında Deltaya İniyorlar

Deltanın hassas ekosistemini korumak amacıyla hareket eden Yörükler Mahallesi sakinleri; Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Samsun Büyükşehir Belediyesinden özel izin alarak hasat yapıyor.

15-20 kişilik ekipler halinde sabah saat 07.00’de sulak alanlara giren çiftçiler, akşam saatlerine kadar bitkinin "dişi" olanlarını tek tek elle söküyor.

Kilogramı 100-120 TL Arasında Satılıyor

Söküm işlemi tamamlandıktan sonra iş sadece toplamakla bitmiyor. Neme karşı oldukça hassas olan goga otları, toprakla temas etmemesi için özel tellere serilerek güneş altında 20 ila 25 gün boyunca kurumaya bırakılıyor. Kuruyan otlar daha sonra demetlenip satışa hazır hale getiriliyor. Otun kilogramı piyasada 100 ila 120 lira arasında alıcı buluyor.

Kahramanmaraş Tarhanasının Gizli Kahramanı!

Bölgede 20 yıldır goga otu toplayan İsmail Düzenli, Temmuz ve Ağustos aylarında hummalı bir çalışma yürüttüklerini belirterek, "Burada kuruttuğumuz otları bağlayıp Kahramanmaraş'a gönderiyoruz. Kahramanmaraşlılar bu otların üzerinde meşhur tarhanalarını kurutuyorlar. Ayrıca çiçekçiler de çelenk yapımında bu otu sıklıkla tercih ediyor" dedi.

"2 Ayda 150-200 Bin Lira Kazanıyorum"

Goga otu toplayarak ailesinin geçimine büyük katkı sağladığını belirten Burhan Düzenli ise işin zorluğuna ve getirisine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Yazın 2-3 ay bu işle uğraşıyoruz. Gerçekten zor bir iş, herkesin yapabileceği bir şey değil. Ancak geliri çok güzel. Bir kişi günde yaklaşık 2 bin liraya yakın kazanç elde edebiliyor. Ben 10 yaşımdan beri bu işin içindeyim, 2 aylık sezonda 150 ila 200 bin lira arasında gelir sağlıyorum."