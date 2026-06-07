Kahramanmaraş’ın önemli doğal güzelliklerinden Karagöl, Kahramanmaraş Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ile Dulkadiroğlu Belediyesi ve Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Gençlik ve Aile Doğa Buluşması” etkinliğine ev sahipliği yaptı.

Ailelerin ve gençlerin yoğun ilgi gösterdiği programda çocuk oyunları, sportif etkinlikler, doğa yürüyüşleri, doğa gezileri ve fotoğraf çekimleri gerçekleştirildi. Katılımcılar hem doğayla iç içe vakit geçirme fırsatı buldu hem de çeşitli sosyal etkinliklerle eğlenceli bir gün yaşadı.

Türk halk müziği dinletisinin renk kattığı organizasyonda vatandaşlara yahni ve pilav ikramında bulunuldu. Düzenlenen yarışmalarda başarılı olan katılımcılara ödülleri protokol tarafından verildi.

Karagöl’ün doğal atmosferinde gerçekleşen etkinlik, gençleri ve aileleri bir araya getirerek birlik ve beraberlik mesajlarının öne çıktığı anlamlı bir buluşmaya dönüştü.