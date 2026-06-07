AK Parti Onikişubat Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Onur Gürbüz ile Elife Hanım , düzenlenen nikah ve düğün töreniyle hayatlarını birleştirdi.

Kahramanmaraş’ta gerçekleştirilen düğün töreni, siyaset, iş dünyası ve sivil toplum camiasından çok sayıda davetliyi bir araya getirdi. Genç çiftin bu mutlu gününe kent protokolü ile aile yakınları yoğun katılım gösterdi.

gerçekleştirilen törende çiftin nikahını Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel kıydı. Nikah töreninde davetliler, Mehmet Onur Gürbüz ve Elife Gürbüz çiftinin mutluluğuna ortak oldu.

Temiroğlu ve Gürbüz ailelerinin ev sahipliğinde gerçekleşen organizasyonda davetliler müzik eşliğinde keyifli anlar yaşarken, genç çift misafirlerle yakından ilgilendi.

Samimi ve coşkulu atmosferiyle dikkat çeken düğün töreninde davetliler, çifte ömür boyu mutluluk dileklerini iletti.

Mehmet Onur ve Elife Gürbüz çifti ise bu özel günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan tüm misafirlere teşekkür etti.