Munzur Üniversitesi öğrencisi olan Gülistan Doku’dan 5 Ocak 2020 tarihinden bu yana haber alınamıyor. Ailesinin başvurusu üzerine başlatılan arama çalışmaları uzun süre devam etmiş ancak herhangi bir sonuca ulaşılamamıştı.

Uzun süredir kamuoyunun gündeminde yer alan dosyada önemli bir gelişme yaşandı. Adalet Bakanlığı kaynaklarına göre, yürütülen kapsamlı incelemeler sonucunda çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

7 ilde eş zamanlı operasyon

Soruşturma kapsamında farklı illerde düzenlenen operasyonlarda, dönemin Tunceli Valisinin oğlu Mustafa Türkay S. ve Doku'nun erkek arkadaşı Zeinal A'nın da aralarında olduğu Engin Y, Cemile Y, Uğurcan A, Erdoğan E, Gökhan E, Savaş G, Süleyman Ö, Celal A, Nurşen A. ve Şükrü E. olmak üzere 12 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Cinayet şüphesi öne çıktı

Yetkililer, dosyanın artık kayıp vakası olmanın ötesine geçerek cinayet şüphesi kapsamında değerlendirildiğini belirtti. Soruşturmanın bu yönde derinleştirildiği ifade edildi.

Gözler soruşturmanın seyrinde

Yıllardır aydınlatılamayan olayda yaşanan bu gelişme, dosyanın seyrini değiştirebilecek kritik bir adım olarak değerlendiriliyor. Kamuoyu, soruşturmanın sonuçlarını yakından takip ediyor.