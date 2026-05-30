Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde dönüş yapmak istediği sırada aracının arka tekerleri boşluğa düşen sürücünün otomobili alev aldı. Yangına müdahale etmeye çalışan sürücü, elini kaputa sıkıştırınca ekipler tarafından kurtarıldı.

Olay, Onikişubat ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücü dönüş yapmak istediği sırada aracının arka tekerleri yol kenarındaki boşluğa düştü. Aracı bulunduğu yerden çıkarmaya çalışan sürücünün otomobili bir süre sonra alev aldı.

Yangını kendi imkanlarıyla söndürmeye çalışan sürücü, müdahale sırasında elini aracın kaputuna sıkıştırdı. Alevleri fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bir yandan araç yangınına müdahale ederken diğer yandan eli sıkışan sürücüyü kurtardı. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülürken, sürücü sağlık ekiplerine teslim edildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.