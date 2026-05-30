Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Kahramanmaraş Pazarcık Devlet Hastanesi'nde görev yapan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Veysel C.'nin ailesi büyük acı yaşadı. İki otomobilin çarpıştığı kazada biri bebek olmak üzere 4 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kaza, Kahramanmaraş-Adıyaman kara yolu Belören beldesi yol ayrımında meydana geldi. Uzm. Dr. Veysel C. yönetimindeki 55 AV 926 plakalı otomobil ile Serkan S. idaresindeki 01 AID 574 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılarak ambulanslarla Adıyaman ve Kahramanmaraş'taki hastanelere kaldırıldı.

Kazada yaralananlar arasında Uzm. Dr. Veysel C., eşi Aysel C. ile çocukları Muhammed Burak C., Emir Mirza C., Eymen Mirza C. ve Deniz Yaren C. de yer aldı. Hastanede tedavi altına alınan Aysel C., Muhammed Burak C. ve 1 yaşındaki Deniz Yaren C. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kahramanmaraş'ta görev yapan doktorun ailesini yasa boğan kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükselirken, diğer yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.