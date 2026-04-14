TUS kampı adı altında örgütsel faaliyet

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, örgütün hücresel yapılanmaları içerisinde yürütülen faaliyetleri mercek altına aldı. Yapılan çalışmalarda, şüphelilerin “ders çalışma kampı” adı altında organize edilen ve örgüt bağlantılı olduğu değerlendirilen yapılarda bir araya geldikleri belirlendi.

Şifreli yazışmalar ve finansal izler ortaya çıktı

Soruşturma kapsamında, şüphelilerin örgütün gizli haberleşme programı üzerinden irtibat kurdukları, ayrıca geçmişte yapılan itirafçı beyanlarında da isimlerinin geçtiği tespit edildi.

Bununla birlikte, finansal hareketlerde dikkat çeken işlemler ve ardışık arama kayıtları da delil olarak dosyaya girdi.

12 ilde eş zamanlı baskın

Elde edilen bilgiler doğrultusunda İstanbul merkezli olarak Ankara, İzmir, Bursa, Kayseri, Konya, Muğla, Rize ve diğer bazı illerde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin büyük bölümü doktor

Gözaltına alınan kişilerden 15’inin kamu hastanelerinde aktif görev yapan doktorlar olduğu öğrenildi. Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

Soruşturma genişletiliyor

Yetkililer, elde edilen bulgular doğrultusunda soruşturmanın derinleştirileceğini ve yeni gözaltıların olabileceğini belirtti.