Türkiye'nin raylı sistemlerdeki yerli ve milli hamlesi hız kesmeden devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TÜRASAŞ tarafından geliştirilen Milli Elektrikli Hızlı Tren'in test süreçlerinde önemli bir eşiği geride bıraktığını duyurdu.

Bakan Uraloğlu, daha önce dinamik fren testlerinde 225 kilometre hıza ulaşan trenin, son testlerde saatte 240 kilometre hız yaptığını belirtti.

Testler Tüm Hızıyla Sürüyor

Milli hızlı trenin performans testlerinin başarıyla devam ettiğini ifade eden Uraloğlu, hız, fren, sürüş ve yol uyumu gibi kritik kriterlerin detaylı şekilde incelendiğini söyledi.

Uraloğlu, "Trenlerimiz maksimum hızına ulaşıncaya ve tüm güvenlik ile konfor kriterlerini eksiksiz karşılayıncaya kadar testlerimiz devam edecek" dedi.

577 Yolcu Kapasiteli

Tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirilen hızlı tren setleri, 8 araçtan oluşuyor ve aynı anda 577 yolcu taşıyabiliyor. Alüminyum gövdeye sahip trenlerde otomatik tren durdurma sistemi, elektromekanik kapılar, tam otomatik iklimlendirme, yangın ihbar sistemi ve yolcu bilgilendirme ekranları bulunuyor.

ASELSAN İmzalı Kritik Sistemler

Trenin en kritik bileşenlerinden olan Tren Kontrol ve Yönetim Sistemi ile Cer Sistemi'nin ASELSAN iş birliğiyle yerli ve milli olarak geliştirildiğini vurgulayan Uraloğlu, Türkiye'nin teknolojik bağımsızlığı açısından önemli bir adım atıldığını söyledi.

Engelli Dostu ve Konforlu Tasarım

Milli hızlı trenlerde engelli yolcular için özel bölümler ve tekerlekli sandalye kullanımına uygun asansör sistemleri de yer alıyor. Ayrıca yolcuların ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için otomatlar ve mutfak alanları da tren içerisinde bulunuyor.

Bakan Uraloğlu, trenlerin sadece bugünün değil, geleceğin ulaşım ihtiyaçlarını da karşılayacak şekilde tasarlandığını belirterek, Türkiye'nin raylı sistem teknolojilerinde yeni bir döneme girdiğini ifade etti.