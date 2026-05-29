Karadeniz’de Gerginlik Deniz Ulaşımını da Vurdu

Dışişleri Bakanlığı, Karadeniz’de meydana gelen saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Vanuatu bayraklı ve Türk sahipli kuru yük gemisinin 28 Mayıs gecesi insansız hava aracıyla hedef alındığı belirtildi.

Saldırı sırasında gemide bulunan mürettebattan iki Türk vatandaşının hafif yaralandığı bildirildi.

Yaralı Türk Vatandaşlarının Durumu Takip Ediliyor

Bakanlık açıklamasında, yaralanan personelin durumunun Odessa Başkonsolosluğu tarafından yakından takip edildiği vurgulandı. Olayın ardından gemi ve mürettebatın güvenliğine ilişkin gerekli girişimlerin sürdürüldüğü ifade edildi.

Dışişleri’nden Tırmanma Uyarısı

Açıklamada, Karadeniz’de son dönemde artan savaş kaynaklı gerilimin bölgesel güvenlik açısından ciddi riskler oluşturduğuna dikkat çekildi.

Türkiye'nin, bölgedeki gelişmelerin ülkeye olası etkileri konusunda ilgili taraflara her düzeyde gerekli uyarıları yaptığı belirtilirken, savaşın kontrolsüz şekilde büyümesine yol açabilecek adımlardan kaçınılması gerektiği vurgulandı.

“Sivil Gemilerin Güvenliği Korunmalı”

Dışişleri Bakanlığı, Karadeniz’de sivil gemilerin seyrüsefer güvenliğinin korunmasının önemine işaret ederek, savaşın müzakereler yoluyla sona erdirilmesi yönündeki çağrıların sürdüğünü bildirdi.

Açıklamada ayrıca, bölgesel istikrarın korunması ve barış sürecinin hızlandırılması amacıyla sonuç odaklı girişimlere katkı sunmaya hazır olunduğu ifade edildi.