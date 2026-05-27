İslam'ın şartlarından biri olan hac ibadeti için kutsal topraklarda büyük bir heyecan yaşanıyor. Milyonlarca Müslümanla birlikte dün Arafat vakfesini tamamlayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da hac vazifesi için Suudi Arabistan'da bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde son kafileyle birlikte yola çıkan Bakan Kurum, bayramın ilk gününe hacı olarak girdi.



Dün Arafat’taydı, Bugün Bayram Heyecanı Yaşanıyor

Dün saat 14.00'ten itibaren sıkı güvenlik ve "Nusuk" kartı kontrolleri eşliğinde Mekke’den 25 kilometre doğudaki Arafat’a hareket eden kafileler arasında Bakan Kurum da yer aldı. Türk kafilesiyle birlikte Arafat'a ulaşan ve ihramlı hali kameralara yansıyan Kurum, diğer vatandaşlarla birlikte vakitlerini Kur'an-ı Kerim okuyarak, namaz kılarak ve dualar ederek geçirdi. Hacı adayları, Hazreti Adem ile Hazreti Havva'nın yeryüzünde buluştuğu ve ilk tövbenin kabul edildiği Cebel-i Rahme'ye (Rahmet Tepesi) çıkarak bayram öncesi son dualarını gerçekleştirdi.



Sırada Şeytan Taşlama ve Ziyaret Tavafı Var

Akşam ve yatsı namazlarını Müzdelife'de cem-i tehir ederek (birleştirerek) kılan ve Müzdelife vakfesini tamamlayan hacılar, ardından Mina’ya geçti. Bayramın bu ilk gününde hacıların ibadet maratonu şu şekilde devam ediyor: Büyük Şeytan Taşlama Mina'ya ulaşan hacılar, "Büyük Şeytan" olarak bilinen Akabe Cemresi'ne 7 taş atıyor.



Kurban ve İhramdan Çıkış

Hacıların kurbanları vekalet yoluyla kesilirken, tıraş olup ihramdan çıkan müminler Kabe'de Ziyaret Tavafı'nı ve haccın sayini yerine getiriyor.

Bayramın 2. ve 3. günlerinde ise öğle vaktinin ardından Küçük, Orta ve Büyük Cemrelere 7'şer taş daha atılmaya devam edilecek.

Bakan Murat Kurum'un da kutsal topraklardaki bu yoğun ibadet programını Türk kafilesiyle birlikte adım adım sürdürdüğü bildirildi.