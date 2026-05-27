Kilis'te otomobilin devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.
B.H. idaresindeki 79 T 0193 plakalı otomobil, Kilis-Gaziantep kara yolunun 8'inci kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan araç sürücüsü ile araçtaki 4'ü çocuk 6 kişi ambulanslarla Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA