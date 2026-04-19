Gülistan Doku dosyasında yıllardır süren belirsizlik, yeni bir boyut kazandı. Daha önce “kayıp şahıs” olarak yürütülen soruşturma, elde edilen yeni deliller doğrultusunda geniş kapsamlı bir “planlı cinayet ve delil karartma” operasyonuna dönüştürüldü.

Soruşturmadaki en çarpıcı gelişme ise dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in, suç delillerini gizleme ve yok etme iddiasıyla gözaltına alınması oldu. Sonel’in emniyetteki sorgu sürecinin devam ettiği öğrenildi.

Yürütülen operasyon kapsamında, aralarında eski kamu görevlileri ile başşüpheli Zeinal Abarakov’un yakınlarının da bulunduğu toplam 10 kişi tutuklandı. Dosyaya giren teknik inceleme raporlarında, Gülistan Doku’ya ait hastane kayıtlarının silindiği, ayrıca kaybolmasının ardından SIM kartının 13 gün boyunca aktif olarak kullanıldığı ve bu süreçte dijital verilerin sistemli şekilde imha edildiği tespit edildi.

Öte yandan, gizli tanık ifadeleri doğrultusunda genç kızın ateşli silahla öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Bu kapsamda belirlenen bölgelerde kazı çalışmaları sürerken, savcılık tarafından yürütülen soruşturmanın çok yönlü ve titiz bir şekilde devam ettiği bildirildi.

Kamuoyunun yakından takip ettiği dosyada, ortaya çıkan yeni gelişmelerin olayın aydınlatılmasına yönelik kritik bir sürecin kapısını araladığı değerlendiriliyor.