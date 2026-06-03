Erdoğan: Türkiye'nin Enerji Üssü Rolü İran Kriziyle Daha da Güçlendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025 Yılı Yenilenebilir Enerji Yatırımları Toplu Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, küresel enerji piyasalarını derinden etkileyen İran merkezli krize ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin enerji alanındaki stratejik konumuna dikkat çeken Erdoğan, yaşanan gelişmelerin ülkenin küresel enerji tedarikindeki kritik rolünü bir kez daha ortaya koyduğunu ifade etti.

Erdoğan, "Şu bir gerçek ki 28 Şubat'ta başlayan ve henüz çözülemeyen İran merkezli kriz, Türkiye'nin küresel enerji tedarikindeki kritik rolünü perçinlemiştir" dedi.

Hürmüz Boğazı'nın Kapanması Küresel Krizi Tetikledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Savaşı'nın ilk günlerinden itibaren dünya enerji piyasalarında büyük dalgalanmalar yaşandığını belirterek, özellikle Hürmüz Boğazı'nın kapanmasının küresel ekonomiyi doğrudan etkilediğini söyledi.

Erdoğan, "Körfez ülkelerinin açık denizlere açılan kapısı olan Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapanmasıyla birlikte Uluslararası Enerji Ajansı'nın tanımına göre tarihin en büyük petrol arz kesintisi yaşandı" ifadelerini kullandı.

Petrol ve LNG Ticaretinde Büyük Daralma

Boğazın kapanmasının küresel enerji akışını ciddi şekilde sekteye uğrattığını vurgulayan Erdoğan, dünya petrol ve doğal gaz ticaretinde önemli kayıplar yaşandığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Boğazın kapatılması küresel petrolün yaklaşık yüzde 25'inin, sıvılaştırılmış doğal gaz ticaretinin ise yüzde 20'sinin devre dışı kalmasına yol açtı" diye konuştu.

Petrol Fiyatları İki Katına Çıktı

Krizle birlikte enerji fiyatlarında tarihi yükselişler yaşandığını kaydeden Erdoğan, petrol ve doğal gaz başta olmak üzere birçok ürünün maliyetinin arttığını ifade etti.

Erdoğan, "60 dolar civarında seyreden petrol varil fiyatları iki katına kadar yükseldi. Aynı sarsıcı artışları LNG fiyatlarında, gübrede, plastikte ve petrol türevi birçok üründe gördük" dedi.

Bazı Ülkeler Enerji Tasarrufu Tedbirleri Aldı

Enerji fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle birçok ülkenin olağanüstü önlemler almak zorunda kaldığını belirten Erdoğan, bazı ülkelerin koronavirüs döneminde uygulanan enerji tasarrufu tedbirlerini yeniden devreye soktuğunu söyledi.

Küresel enerji krizinin etkilerinin bir süre daha devam edeceğine işaret eden Erdoğan, Türkiye'nin enerji arz güvenliğini güçlendirmeye yönelik yatırımlarını kararlılıkla sürdürdüğünü vurguladı.

Yenilenebilir Enerji Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaşanan gelişmelerin yenilenebilir enerji kaynaklarının önemini bir kez daha ortaya koyduğunu belirterek, Türkiye'nin enerji bağımsızlığı hedefi doğrultusunda yatırımlarını artıracağını ifade etti.

Türkiye'nin enerji alanındaki stratejik konumu, güçlü altyapısı ve alternatif kaynaklara yaptığı yatırımlarla bölgesel enerji merkezi olma yolunda ilerlediğini kaydeden Erdoğan, ülkenin enerji güvenliğine yönelik çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini sözlerine ekledi.