Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan burada yaptığı açıklamalarda İmam hatiplerin geleneksel olarak sporlarda ve sosyal hayatta çok aktif okullar olduğunu dile getirdi.

"İmam hatip okullarımızın öğrencilerinin sporlardaki dinamizmini desteklemeyi amaçlayan ÖNDER'imizin, Öncü Spor Kulübü'nün önderliğinde tertip edilen bu yarışmalarla bütün imam hatip okullarımız ortaokul, lise düzeyinde kendi aralarında çok büyük bir turnuva gerçekleştirdi." dedi.

İmam hatiplerin geleneksel olarak sporlarda ve sosyal hayatta çok aktif okullar olduğunu dile getiren Erdoğan, "Ben de bir imam hatipli olarak bu yönünün güçlü olmasını çok takdir etmişimdir. İmam hatipli öğrenciler arasından uluslararası düzeyde madalya alan sporcu sayısının artmasını gerçekten destekliyorum. Onun için ÖNDER'imize ülke çapında yaptığı bu turnuvayla ilgili çok teşekkürlerimi iletmek istiyorum." ifadelerini kullandı.